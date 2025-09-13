Menu Rechercher
Barça : Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d’Or

Lamine Yamal, au Barça @Maxppp

Considéré comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or, au même titre que le Parisien Ousmane Dembélé, Lamine Yamal a affiché son ambition de remporter la prestigieuse distinction et de détrôner Ronaldo Nazário comme plus jeune lauréat de l’histoire.

« Ce serait un rêve, bien sûr. Le Ballon d’Or est l’une des plus grandes récompenses qu’un footballeur puisse recevoir. Si je le gagne ? Je le célébrerais sûrement avec ma famille et mes amis, ceux qui ont toujours été là pour moi », a déclaré le prodige espagnol dans les colonnes de Mundo Deportivo, avant de préciser qu’il n’en fait pas une obsession, en raison de son jeune âge : « Gagner le Ballon d’Or à 18 ans serait incroyable, mais si ça n’arrive pas maintenant, je continuerai à travailler pour m’améliorer chaque jour. C’est comme ça. »

