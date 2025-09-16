LdC : les supporters de l’OM mettent déjà le feu à Madrid

Ce soir, l’OM va défier le Real Madrid dans le stade Santiago-Bernabéu. Les troupes de Roberto De Zerbi pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Ils seront un peu moins de 4000 ce soir dans les tribunes. Certains sont déjà chauds.

Notre journaliste sur place a partagé une vidéo des fans phocéens en train de donner de la voix dans le centre de la capitale et a également partagé des vidéos du cortège des supporters de l’OM. On les entend chanter à la gloire de leur club de cœur. Une belle mise en bouche avant le choc de ce soir.

