Ligue des Champions

LdC : les supporters de l’OM mettent déjà le feu à Madrid

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Estadio Santiago Bernabéu @Maxppp
Ce soir, l’OM va défier le Real Madrid dans le stade Santiago-Bernabéu. Les troupes de Roberto De Zerbi pourront compter sur le soutien de leurs supporters. Ils seront un peu moins de 4000 ce soir dans les tribunes. Certains sont déjà chauds.

Hanif Ben Berkane
Le parcage marseillais arrive en nombre devant le Santiago Bernabeu. 🔥

Grosse ambiance à 2 heures du coup d’envoi. @footmercato #RMAOM #OM
Voir sur X

Notre journaliste sur place a partagé une vidéo des fans phocéens en train de donner de la voix dans le centre de la capitale et a également partagé des vidéos du cortège des supporters de l’OM. On les entend chanter à la gloire de leur club de cœur. Une belle mise en bouche avant le choc de ce soir.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Marseille

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
