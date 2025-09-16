Les incroyables accusations du FC Barcelone à la Fédération espagnole dans l’affaire Lamine Yamal

Le FC Barcelone est en colère. Après la dernière trêve internationale, le club blaugrana accuse la Fédération espagnole d’avoir mal géré le cas de Lamine Yamal, 18 ans, déjà essentiel pour le Barça et la Roja. Alors que le joueur souffrait d’un inconfort musculaire, il a été sollicité de manière intensive par la sélection, revenant à Barcelone diminué et forfait pour un match de Liga et ses débuts en Ligue des champions. Cette situation a ravivé les tensions autour de la communication et de la coordination entre clubs et fédérations nationales. C’est dans ce contexte explosif que l’émission La Posesión du journal catalan SPORT a révélé des détails inédits sur les coulisses de la conférence de presse d’Hansi Flick et sur l’inquiétude croissante du Barça pour la santé de sa jeune pépite.

Dans La Posesión, l’émission du journal catalan SPORT, le journaliste Alfredo Martínez a dévoilé les coulisses de la conférence de presse de Hansi Flick avant Valence. Selon lui, l’entraîneur du Barça, préoccupé par la gestion physique de Lamine Yamal, aurait douté de son propre ton après avoir insisté sur la nécessité de protéger son jeune ailier. « J’étais trop dur ? », aurait-il demandé à son entourage. « Non, non, c’était le bon message », lui auraient répondu ses proches. Flick, poursuit Martínez, a tout de suite replacé les choses dans leur contexte : Yamal n’a que 18 ans, veut tout jouer, et ne connaît pas encore les limites de son corps et se retrouve au centre d’une pression médiatique énorme.

La fédération espagnole aurait menti

Toujours dans La Posesión, Alfredo Martínez révèle que le Barça avait informé la Fédération espagnole de l’inconfort de Lamine Yamal et demandé la plus grande prudence. Le Dr Claudio Vázquez aurait reçu des consignes strictes pour soigner le joueur sans prendre de risques. Pourtant, sur le stage international, le jeune ailier n’a pas été ménagé : il n’a pas participé au premier entraînement, mais a disputé 79 minutes lors du premier match, alors que le score était acquis, puis 73 minutes lors du second. Une gestion jugée incompréhensible par Alfredo Martínez, qui interroge : « Avec un avantage de 5-0 à la mi-temps, à quoi bon ? ». La polémique s’est surtout cristallisée autour de la communication de la RFEF. Le journal SPORT affirme avoir reçu un message officiel indiquant que Lamine souffrait de douleurs lombaires. Or, en réalité, il s’agissait de douleurs pubiennes persistantes depuis plusieurs jours.

« La Fédération nous a menti », accuse le journaliste, qui pointe un « manque total de communication » et un traitement inadapté du dossier Yamal. Cette opacité aurait contribué à accentuer les tensions entre le club et l’équipe nationale espagnole. Enfin, Alfredo Martínez rapporte que Flick a été particulièrement touché par cette situation, au point de limiter les questions lors de sa conférence de presse avant Valence. Pour l’entraîneur, la conséquence est claire : le Barça a envoyé un joueur déjà fragilisé dix jours en sélection, et il revient indisponible pour un match de Liga et ses débuts en Ligue des champions. Deco, directeur sportif, a d’ailleurs soutenu publiquement Flick en appelant à « améliorer la communication et les protocoles » entre clubs et sélections. Dans ce climat tendu, le cas Lamine Yamal devient emblématique d’un problème plus large : celui d’une génération de très jeunes joueurs exposés à une pression physique et médiatique constante.