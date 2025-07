Un nouveau club de MLS en pole position pour Thomas Muller

Les rumeurs envoyant Thomas Müller en MLS après la fin de son bail au Bayern Munich sont vraies. La preuve avec une vidéo publiée par l’attaquant allemand lui-même, dans laquelle il révèle que sa prochaine destination se trouve «de l’autre côté de l’Atlantique». Mais contre toute attente, les deux franchises annoncées comme les plus susceptibles de pouvoir enrôler le champion du monde 2014, le FC Cincinnati et le Los Angeles FC, pourraient perdre la course au profit d’une autre équipe nord-américaine.

Selon Sky Allemagne, les Whitecaps de Vancouver sont désormais en pole position pour s’attacher les services de Thomas Müller. Le média allemand précise que le FC Cincinnati pourrait même vendre ses droits de découverte du joueur à la franchise canadienne. Partenaire du club bavarois, le LAFC n’a pas encore lâché l’affaire. Il ne devrait pas y avoir d’annonce officielle ce lundi.