National : BFM et RMC Sport diffuseront des matchs à partir du 8 août

Grande nouvelle pour les fans du championnat National. À partir du vendredi 8 août 2025, le championnat de France de National sera diffusé sur les antennes BFM Locales ainsi que sur la chaîne Twitch et YouTube de RMC Sport. Chaque journée, les BFM Locales retransmettront en direct quatre matches à 19h30 : ceux d’Aubagne FC (BFM Marseille Provence et BFM Toulon Var), du FC Villefranche Beaujolais (BFM Lyon), de Valenciennes FC (BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral) et un parmi QRM, le Stade Malherbe Caen ou le FC Rouen (BFM Normandie). En complément, la chaîne Twitch/YouTube de RMC Sport proposera un match en direct par journée, accompagné de résumés et du top buts.

Le groupe a également fait savoir qu’en plus des rencontres chaque lundi à 19h, les chaînes BFM local diffuseront la séquence "Kop Natio" dans leurs magazines foot, consacrée aux résultats et à l’actualité de leur club local. Un magazine hebdomadaire reviendra également sur les temps forts de la journée précédente, les plus beaux buts et les enjeux à venir.