La Juventus va sanctionner Douglas Luiz

La Juventus effectuait sa reprise de l’entraînement ce jeudi. Tous les joueurs étaient présents avec Igor Tudor, sauf trois. Jonathan David et Francisco Conceiçao étaient excusés, mais Douglas Luiz ne s’est jamais présenté et n’a pas fourni d’explication au club. D’après Sky Sport Italia, la Vieille Dame va prendre des mesures contre le Brésilien.

Il risque une suspension interne et surtout une amende, et complique un peu plus la relation avec sa direction et le staff technique. Arrivé pour 51 M€ en provenance d’Aston Villa il y a un an, le milieu de terrain n’a pas réussi à s’adapter dans le Piémont et pourrait repartir dès cet été. Manchester United a été cité pour le récupérer.