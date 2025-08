L’OM se rapproche d’un accord avec la Juve pour Timothy Weah

Le mercato de l’Olympique de Marseille se poursuit à deux semaines de la reprise du Championnat. En effet, les supporters phocéens ont pu célébrer le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été accueilli telle une rockstar à l’aéroport de Marseille-Provence, avant l’officialisation du transfert de l’ailier brésilien, Igor Paixao ce vendredi soir, pour lequel les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont lâché 35 M€. Et ce n’est pas tout puisque les Olympiens avancent sur le dossier Joel Ordonez, ainsi que sur le cas épineux Timothy Weah.

Car récemment, Damien Comolli assurait que l’ailier américain *«veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n’arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l’offre n’est pas encore arrivée»*, assurait le nouveau directeur général de la Juve. Selon nos informations, les négociations avancent bien puisque les positions se rapprochent entre l’OM et la Juventus pour la signature du joueur de la Juventus, désireux de rejoindre le projet marseillais.