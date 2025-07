La Juventus répond cash à l’OM et Timothy Weah

Cette semaine, les supporters de l’Olympique de Marseille ont le sourire. En effet, ils ont fêté hier soir le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été accueilli telle une rockstar à l’aéroport de Marseille-Provence. Ce jeudi matin, ils ont remis ça pour Igor Paixao, pour lequel les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont lâcher 35 M€. Dans le même temps, nous vous avons révélé sur notre site que les Olympiens avancent sur le dossier Joel Ordonez. Tout semble donc aller pour les Marseillais. Finalement, la seule ombre au tableau vient du cas Timothy Weah (25 ans). Comme révélé en exclusivité sur notre site, le joueur de la Juventus souhaite rejoindre l’OM cet été. Mais cela n’avance pas vraiment.

Il y a quelques jours, Badou Sambagué, l’avocat représentant le joueur, a tapé du poing sur la table au micro de RMC Sport. « Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer. Cette personne a bâclé sa Coupe du Monde, a voulu le forcer à aller là où il souhaitait. Aujourd’hui, par vengeance il demande une fortune et attend une offre de Premier League qui ne viendra pas et ne sera jamais validée par nous. (…) Je n’ai pas l’habitude de prendre la parole, mais ne pas le faire aujourd’hui serait accepter l’inacceptable et le manque de respect total. La classe ne s’achète pas pour un dirigeant c’est sûr, mais elle a toujours fait partie de l’histoire de la Juventus de Turin. Une personne est en train de saper cela. Let’s see…»

Comolli est clair pour Weah

Lancées dans un bras de fer, les deux parties campent pour le moment sur leurs positions. Car ce jeudi, Damien Comolli, le nouveau directeur général de la Juve, a fait un point sur le cas Weah lors d’une interview accordée à plusieurs médias. L’ancien boss du TFC a été clair : « il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n’arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l’offre n’est pas encore arrivée.» Un message destiné au clan Weah ainsi qu’à l’Olympique de Marseille, qui va donc devoir s’activer à l’écouter. Le nouvel homme fort du club piémontais en a profité pour faire un large point sur la saison à venir tout en évoquant le mercato.

« Nous sommes une équipe qui peut gagner à nouveau, nous avons un grand potentiel. Nous ne nous fixons pas d’échéances, mais nous avons de bonnes bases. Une comparaison avec une équipe similaire à la nôtre ? Liverpool, en raison de son attractivité. Travailler ici n’est pas difficile. Je ne promets pas que nous gagnerons immédiatement, mais nous y travaillons. (…) Vlahovic peut partir en cas de bonne offre, nous sommes d’accord. Kolo Muani veut revenir et jouer pour nous, nous y travaillons. Nous ne sommes pas inquiets pour (Jonathan) David et Vlahovic, nous verrons. (…) Douglas Luiz a manqué de respect à ses coéquipiers. Chacun doit respecter le maillot qu’il porte. Il a ensuite présenté ses excuses à tous, joueurs, entraîneurs et moi-même.» En plus du dossier Weah, Comolli et la Juve ont du pain sur la planche.