L’OM en discussion avec l’entourage de Timothy Weah

L’Olympique de Marseille est reparti à l’attaque. Comme révélé par nos soins plus tôt, le club phocéen a trouvé un accord avec l’ailier brésilien de Feyenoord Igor Paixão. Un terrain d’entente doit encore être trouvé avec le club néerlandais, qui espère 40 millions d’euros pour le joueur de 25 ans, et qui a déjà dit non à une première approche marseillaise. Et en parallèle de ce dossier, la direction phocéenne travaille aussi sur un autre transfert.

C’est Timothy Weah, le joueur de la Juventus, connu en France suite à son passage par le LOSC entre 2019 et 2023. Après à une saison à 6 buts et 5 passes décisives en 43 rencontres sous la tunique turinoise, le fils de la légende George Weah pourrait quitter la Vieille Dame cet été et plusieurs clubs se sont positionnés. Comme nous vous l’avions révélé en fin de semaine dernière, l’OM fait partie des candidats pour l’accueillir.

L’OM avance bien

Le joueur aux 44 sélections et 7 buts avec la sélection étasunienne est aussi convoité en Angleterre, avec Leeds, Tottenham et Everton qui le surveillent, mais aussi en France, avec l’AS Monaco comme prétendant. Et selon nos informations, les discussions entre l’Olympique de Marseille et le joueur de couloir droit de 25 ans avancent bien notamment avec l’entourage du joueur. Il n’y a pas encore d’accord, mais Timothy Weah souhaite bien rejoindre l’Olympique de Marseille.

Bien sûr, la Juventus - avec qui le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 - aura son mot à dire, mais pourrait ne pas se montrer excessivement gourmande. Un montant de 15 millions d’euros avait été fixé pour celui qui a disputé la Coupe du Monde des Clubs avec les Piémontais, et qui pourrait donc ne plus porter le maillot noir et blanc. Va-t-il le troquer pour la tunique blanche et bleu marine de l’Olympique de Marseille ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais la tendance est plutôt positive pour les Phocéens…