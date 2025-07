Lille étrille Amiens en préparation, Nice bat le Cercle Bruges

Quatre jours après sa victoire inaugurale face à la réserve de La Gantoise (2-0), le LOSC n’a fait qu’une bouchée d’Amiens pour son deuxième match de préparation. Avec un onze presque type, les Dogues se sont imposés 5-0 ce samedi au Domaine de Luchin. On notera notamment les titularisations du jeune Soriba Diaoune, 17 ans, et de Vincent Burlet (19 ans), revenu de son prêt réussi au Mans et désormais seul latéral gauche de l’effectif suite aux départs de Gabriel Gudmundsson et d’Ismaily. Dans cette rencontre de 2 x 30 minutes, c’est Bafodé Diakité qui avait ouvert le score sur corner (14e), avant qu’Haraldsson ne s’offre un second but en solitaire deux minutes plus tard (16e), puis un autre (26e).

Bentaleb s’est également offert un doublé (25e, 55e) comme l’Islandais. Les Dogues affronteront Côme lors de leur prochain match vendredi prochain. Plus tôt dans la journée, Lens avait de son côté accroché le Standard de Liège (2-2) grâce à des buts de Martin Satriano et Goduine Koyalipou. À noter que Pierre Sage avait décidé de tester plusieurs jeunes, à l’image du gardien Adam Delplace (18 ans) ou Alpha Diallo (19 ans). Nice, qui disputera un tour préliminaire de Ligue des Champions avant la reprise du championnat, jouait aussi ce samedi. Les Aiglons ont battu le Cercle Bruges grâce à un doublé de Bouanani (1e, 51e). Melvin Bard avait marqué contre son camp en première période. Enfin, Nantes a battu Laval 2-0 grâce à Mostafa Mohamed (87e, 90+3e) pour la première de Luis Castro.