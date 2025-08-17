Nantes : la déception et les regrets de Lepenant contre le PSG

Au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Johan Lepenant n’a pas caché sa frustration mais a tenu à souligner la solidarité de son équipe. Le milieu nantais a regretté le but parisien inscrit sur une frappe déviée, tout en saluant l’état d’esprit de Nantes, combatif malgré la chaleur et les difficultés de ce début de saison.

«C’est frustrant, on a tout donné. On a essayé d’être le plus solide possible. On l’a été. Ils marquent sur un but contré. Antho ne peut rien faire. C’est le foot. Mais c’est positif, il faut garder cette mentalité. Il faut rester ensemble comme ce soir. On a commencé par le plus dur en début de saison. C’était dur avec la chaleur. Je suis heureux de l’équipe. On s’est battu jusqu’au bout. On aurait pu faire mieux sur deux, trois opportunités».