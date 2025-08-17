Nantes : Luis Castro s’exprime sur le mercato et le cas Abline

Après la défaite contre le PSG, l’entraîneur du FC Nantes Luis Castro a évoqué le mercato au micro de Ligue 1+. Satisfait de son effectif actuel, il rappelle que le marché reste ouvert jusqu’à fin août et que le club doit rester vigilant face à d’éventuels départs, tout en saluant l’image laissée par ses joueurs face à Paris. Il s’est également exprimé sur le dossier Mathis Abline.

La suite après cette publicité

«Mercato ? Nous sommes contents de tous les joueurs que nous avons mais comme je dis tout le temps, le mercato termine en août. Je pense que tous les clubs du monde sont actifs pour trouver des opportunités. Les joueurs ont donné une image très bonne contre une très bonne équipe. On va monter le niveau. Mais contrôler Paris comme ils ont contrôlé, c’est pas mal du tout. Abline ? Je prépare tout. L’entraînement de demain avec tous les joueurs de l’effectif. C’est un grand joueur. Si un joueur part, nous sommes obligés de regarder le marché. Le club est préparé pour tous les postes. Si un moment, un joueur part, il faut se préparer. Mais il y a des joueurs capables».