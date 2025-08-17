Nantes : Anthony Lopes veut garder le positif malgré la défaite face au PSG

Après la courte défaite, 1 but à 0 face au Paris Saint-Germain, le portier du FC Nantes, Anthony Lopes, s’est montré plutôt rassurant sur la prestation de son équipe. « On a essayé de saisir réellement notre chance. Je pense qu’on a, par moments, manqué de justesse offensivement, peut-être aussi sous le coup de la fatigue. Ils nous ont pas mal fait courir aussi. Ils n’ont pas grand-chose non plus : ce but contré, ce but refusé. Mais je pense que, dans cet état d’esprit qu’on a montré ce soir, la défaite fait mal. Il faut continuer sur ce même état d’esprit et on aura des soirées beaucoup plus heureuses », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter, notamment sur le but concédé ce soir : « Je pense qu’il y avait de la fatigue, mais même en ayant un peu de fatigue, on doit rester assez lucide, car on sait que cette équipe de Paris, si on leur laisse un minimum d’espace, peut jouer très vite sur les coups de pied arrêtés. Ils ont de très bons tireurs, peuvent les jouer à deux, à trois, ressortir le ballon et frapper directement dans l’axe. C’est ce qui s’est passé ce soir. On a manqué un peu d’intelligence, je dirais, c’était un but évitable ».