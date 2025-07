Manchester United : la Juventus fait une offre pour Sancho

En grande difficulté à Manchester United, Jadon Sancho accumule les prêts, prêté en Allemagne du côté de Dortmund lors de la saison 2023/2024 et à Chelsea cette saison. Il a réalisé un plutôt bon passage à Londres puisqu’il a remporté la Ligue Conférence de l’UEFA (C4). Sancho a inscrit 5 buts et délivré 8 passes décisives en 41 matchs toutes compétitons confondues. Mais cette fois-ci, Sancho va quitter les Reds définitivement. Et c’est la Juventus de Turin qui est le plus chaud sur le dossier, la Vieille Dame le veut absolument dans ses rangs et aurait même fait une offre de 10 millions d’euros (hors-bonus) à Man United pour s’attacher les services du joueur selon Sky Sport.

La Juve est aussi très chaude sur le dossier Francisco Conceição, qu’elle aimerait recruter définitivement, mais peut importe l’avenir du Portugais, Sancho est la cible prioritaire. Ce samedi 12 juillet, les deux camps sont toujours en contact et se rapproche d’un accord. Les négociations sont toujours en cours. Jadon Sancho avait explosé à Dortmund en 2019/2020 où il avait été phénomenale : 20 buts et 19 passes décisives. Depuis, hormis sa saison suivante, Sancho n’y arrive plus, et n’a jamais dépassé la barre des 10 buts. Sancho devrait donc rebondir en Serie A, où il aura à coeur de briser sa mauvaise passe. Sancho occupera un rôle important et aura l’occasion de faire briller Jonathan David, fraichemement transféré à Turin.