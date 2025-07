L’avenir de Gianluigi Donnarumma inquiète le PSG, feu vert pour une recrue star au Barça

Chelsea apprécie Donnarumma

Un joueur inquiète la direction parisienne, c’est Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat en juin 2026 le gardien italien n’a toujours pas prolongé son contrat et après une saison exceptionnelle comme il vient de vivre, il attire les regards notamment depuis l’Angleterre et Chelsea. Désireux d’instaurer un vrai n°1 dans leurs buts, les Blues aimeraient bien chiper Donnarumma, qui émarge à 850 000 euros bruts par mois et dont la prolongation traîne.

Hansi Flick valide la piste Rashford

Le Barça espère toujours passer dans la règle du 1:1 début août, ce qui signifierait pouvoir dépenser chaque euro qu’ils reçoivent. Mais attention, Sport nous révèle que le Barça a reçu le feu vert d’Hansi Flick pour une recrue star en attaque, après l’échec Nico Williams et les négociations au ralenti concernant Luis Diaz, Marcus Rashford a été validé par le coach allemand. Manchester United a fixé son prix à 48 millions d’euros, à voir si le club catalan peut passer à l’action.

Les grands chantiers de la Juventus

En Italie, la prolongation de Kenan Yildiz enflamme la presse sportive. « Yildiz 2030 » titre le Corriere dello sport, le prodige turc a en effet paraphé un nouveau contrat à hauteur de 3.5 millions d’euros par an, un salaire qui se rapproche des stars de l’équipe. Une option pour une année en plus, jusqu’en 2031, est en discussions. La Juve sécurise son joyau, et c’est l’œuvre du nouveau directeur technique du club, François Modesto. L’ancien joueur de l’AS Monaco a été nommé bras droit de Damien Comolli, une nomination célébrée par Tuttosport : « Modesto directeur technique pour redevenir grands », rien que ça. Les dossiers sont grands pour Modesto entre Yildiz, Kolo Muani, Conceicao ou encore Jadon Sancho, qui a définitivement ouvert la porte à la Juve comme nous informe le Corriere dello sport. Dans le sens des départs le dialogue entre Turin et Vlahovic est rompu, « Mur contre Mur » titre la Gazzetta dello sport, autre grand dossier qui attend Modesto. Le Serbe ne veut pas parler d’un départ, la Juve veut s’en débarrasser et récemment une rupture de contrat avait même été discutée pour se sortir de cette impasse.