OM : Pavard n’aura pas peur de De Zerbi

Benjamin Pavard va-t-il être surpris du style Roberto De Zerbi ? Cash et passionné, l’entraîneur italien peut enthousiasmer ou pétrifier ses joueurs, selon les différents caractères. Pas d’inquiétude avec l’international français, il en a vu d’autres, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

«De Zerbi volcanique? Je crois que vous n’avez jamais vu Simone Inzaghi. La première fois en Italie, je me suis dit qu’il était fou. Mais en fait, ce sont des gens passionnés par leur métier. Cela peut être un peu surprenant en France mais ce sont des vrais passionnés. J’ai hâte de commencer l’aventure avec le coach».