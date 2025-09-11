Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

OM : Pavard n’aura pas peur de De Zerbi

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Benjamin Pavard va-t-il être surpris du style Roberto De Zerbi ? Cash et passionné, l’entraîneur italien peut enthousiasmer ou pétrifier ses joueurs, selon les différents caractères. Pas d’inquiétude avec l’international français, il en a vu d’autres, comme il l’a expliqué en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«De Zerbi volcanique? Je crois que vous n’avez jamais vu Simone Inzaghi. La première fois en Italie, je me suis dit qu’il était fou. Mais en fait, ce sont des gens passionnés par leur métier. Cela peut être un peu surprenant en France mais ce sont des vrais passionnés. J’ai hâte de commencer l’aventure avec le coach».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Benjamin Pavard
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier