Les grandes promesses de Facundo Medina pour gagner avec l’OM

Une semaine de gala. Voilà comment l’on pourrait qualifier la très dense semaine qui attend l’Olympique de Marseille. Le premier rendez-vous de cette incroyable semaine a lieu ce mardi à Madrid. De retour en Ligue des Champions trois ans après sa dernière participation, le club de la Canebière nourrit forcément des grandes ambitions et affrontera le Real Madrid pour son entrée en lice ce mardi (21h). Les Marseillais auront à peine le temps de digérer ce grand rendez-vous, qu’ils recevront le PSG dimanche pour le premier Classique de la saison.

La suite après cette publicité

Deux matches très excitants pour l’équipe de Roberto De Zerbi qui essaiera de faire bonne figure dans ces deux rencontres dans lesquelles ils ne partent pas forcément comme favoris. Pour ces deux rencontres, le coach italien pourra compter sur Facundo Medina. Suspendu lors de la première journée de Ligue 1 puis blessé à la cheville, l’Argentin, arrivé cet été en provenance de Lens, a fait son retour le week-end dernier contre Lorient. Heureux de son retour, comme il l’a confié ce lundi soir au micro de BFM Marseille Provence, le défenseur de 26 ans s’est également confié sur ses ambitions au sein de son nouveau club.

La suite après cette publicité

Facundo Medina est prêt à jouer partout pour l’OM

Avec l’arrivée de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, l’Argentin sait qu’il va devoir faire face à une farouche concurrence dans les Bouches-du-Rhône. Peu importe, Medina fait fi de la concurrence et a expliqué qu’il était prêt à jouer n’importe où pour aider l’équipe : « ça, il faut le demander au coach (rires) ! Tout ce que demande le coach, nous, comme groupe ou comme équipe, on va essayer de suivre et on va tout donner pour que ça se passe bien. On a la qualité pour le faire bien, on a aussi la confiance. Moi, je n’ai pas de problème. On joue à trois, à quatre, il faut s’adapter. (…) Piston gauche ? Je ne sais pas. Je peux, bien sûr, que je peux. Même si tu me mets attaquant, je le fais, je n’ai pas de problème ! Jouer latéral dans une défense à quatre, je peux. Central, je peux. Il n’y a pas de problème. Tous les joueurs sont prêts. Certains ont la capacité de jouer à différents postes. C’est un point positif et c’est dur pour le coach de choisir qui joue ou qui ne joue pas. La compétition interne, c’est vraiment bien. (…) Balerdi ? Non, non, non, il n’y a pas de concurrence entre nous, on sait d’où on vient. On est très proches et amis, mais dès qu’il fait quelque chose de mal, je suis le premier à lui dire. On est là pour faire du bien à l’équipe, pour gagner, pour le club. Aujourd’hui, c’est lui, demain, c’est moi… C’est important de rester ensemble ».

« Il faut croire en nous. Même s’il nous arrive des moments comme lors des trois premiers matchs (deux défaites et une victoire, ndlr), il faut vite tourner la page et travailler. Il n’y a pas de secret. Il faut travailler tous les jours, ne rien lâcher, croire en nous, croire en notre coéquipier… Il faut toujours pousser. Je crois en la chance. Mais il faut la provoquer, être toujours positif, se dire dans notre tête que ça va arriver. (…) Notre semaine ? Le club mérite de toujours jouer ça. Il faut qu’on prenne l’habitude de ça, de jouer contre de telles équipes toute l’année. On connaît la qualité du Real Madrid, car c’est le premier match qui arrive ce mardi. Ce sont des matchs différents. En Ligue des champions, il y a un sentiment différent. Il faut bien préparer. On va pousser pour revenir en France avec un bon résultat. » Voilà un joueur déterminé à remporter des titres avec l’Olympique de Marseille.