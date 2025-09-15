Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi a déjà oublié Dani Ceballos

Roberto de Zerbi, coach de Brighton @Maxppp
Ce mardi, l’Olympique de Marseille fêtera son retour en Ligue des Champions par un déplacement au Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Une rencontre que Dani Ceballos disputera sous le maillot merengue. Pourtant, le milieu espagnol de 29 ans était très proche de rejoindre la cité phocéenne, cet été, avant de faire volte-face.

Interrogé sur la non-venue de Ceballos, ce mardi, Roberto De Zerbi semble être déjà passé à autre chose. « C’est quelque chose qui reste entre nous. C’est un grand joueur, une grande personne. Malheureusement, il n’a pas voulu venir chez nous. Il joue déjà dans une grande équipe. Il ne vient pas dans une autre grande équipe comme l’OM. Une équipe spéciale. Mais demain, on a acheté des excellents joueurs, et je pense que c’est la vie, le foot », a indiqué le technicien italien, en conférence de presse d’avant-match.

