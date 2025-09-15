OM : Leonardo Balerdi répond aux critiques

Mardi soir, Leonardo Balerdi devrait entamer le match face au Real Madrid en Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle l’international argentin va tenter de se rattraper, lui qui a enchainé les erreurs en club comme en sélection.

Mais le capitaine reste d’un calme olympien face à ses détracteurs. « J’ai déjà vécu des situations comme celle-ci. Je ne pense pas aux critiques. Je ne regarde pas les médias. Les joueurs qui sont venus vont nous aider à nous améliorer, Pavard, Aguerd vont nous aider et améliorer le collectif. Je suis content, car je vais être un meilleur joueur grâce à eux. » Dans 24 heures, il aura l’occasion de répondre sur le terrain.