Menu Rechercher
Commenter 15
Ligue des Champions

OM : Leonardo Balerdi répond aux critiques

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Leonardo Balerdi crie son désespoir après le 3e but parisien @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
Real Madrid Marseille Voir sur CANAL+

Mardi soir, Leonardo Balerdi devrait entamer le match face au Real Madrid en Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle l’international argentin va tenter de se rattraper, lui qui a enchainé les erreurs en club comme en sélection.

La suite après cette publicité

Mais le capitaine reste d’un calme olympien face à ses détracteurs. « J’ai déjà vécu des situations comme celle-ci. Je ne pense pas aux critiques. Je ne regarde pas les médias. Les joueurs qui sont venus vont nous aider à nous améliorer, Pavard, Aguerd vont nous aider et améliorer le collectif. Je suis content, car je vais être un meilleur joueur grâce à eux. » Dans 24 heures, il aura l’occasion de répondre sur le terrain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Leonardo Balerdi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier