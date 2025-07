La Juventus entre dans la course pour Marcus Rashford

Après le FC Barcelone ou encore l’Inter Milan, c’est la Juventus qui entre dans la course pour s’arracher l’attaquant anglais de 27 ans. Marcus Rashford, évincé de Manchester United par Ruben Amorim, doit trouver une porte de sortie cet été. Plusieurs pistes sont à prendre au sérieux : notamment celle du FC Barcelone qui vise Rashford après l’échec Nico Williams, le coach du Barça adore le profil du joueur anglais et aurait déjà donné son feu-vert pour le signer. L’Inter Milan avait aussi montré son intérêt pour Rashford en début de mercato. La Juventus recherche absolument deux ailiers et Rashford pourrait occuper l’aile gauche à Turin.

La Juventus est déjà en discussion avec Manchester United pour Jadon Sancho, et souhaite aussi boucler l’arrivée définitive de Francisco Conceição, actuellement en prêt. Et après ces deux joueurs offensifs, la Vieille Dame coche l’option Marcus Rashford selon Tuttosport. Après une situation difficile à Man United avec l’entraîneur portugais, Rashford est parti en prêt à Aston Villa, et cela s’est mieux passé pour lui (4 buts et 5 passes décisives). Marcus Rashford n’a jamais caché son amour pour le Barça, ce qui peut compliquer les choses pour la Juventus. Affaire à suivre.