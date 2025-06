L’Inter se place pour Marcus Rashford

Les mercatos se suivent et se ressemblent pour Marcus Rashford (27 ans). L’hiver dernier, l’Anglais a été poussé vers la sortie par Manchester United et Ruben Amorim, avec lequel il ne s’entendait plus. Il a rebondi du côté d’Aston Villa. Content de son prêt à Birmingham, l’attaquant ne devrait pas y retourner puisqu’il souhaite jouer la Ligue des Champions l’an prochain. Ce que les Villans ne peuvent pas lui offrir.

Rashford patiente donc en attendant de retrouver un nouveau club. Bien qu’il rêve de rejoindre le FC Barcelone, avec lequel son entourage a eu des échanges, il est attentif aux autres propositions. The Sun révèle d’ailleurs que l’Inter, finaliste de la dernière Ligue des Champions, a coché son nom. Il reste à savoir si l’approche des Lombards le séduira.