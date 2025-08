Newcastle dégaine une offre de 80M€ pour Benjamin Šeško !

Newcastle se doit de réagir. Malgré l’arrivée d’Anthony Elanga en provenance de Nottingham Forest, les Magpies vivent jusqu’alors un été compliqué. Doublé par Liverpool sur le dossier Hugo Ekitike, les Toons se retrouvent désormais attaqués pour leur attaquant star Alexander Isak, également dans le viseur des Reds. Dans le même temps, les pensionnaires de St James’s Park ont aussi vu Manchester City les devancer sur le portier James Trafford. Dans le dur, le dernier 5e de Premier League veut désormais répliquer et attirer l’un des joueurs les plus convoités ces derniers mois.

Comme nous vous le révélions dernièrement, Benjamin Šeško figure plus que jamais dans la short-list de Newcastle, qui prévoyait d’envoyer une première offre aux alentours des 73 M€ pour l’arracher au RB Leipzig. Une proposition qui a officiellement été envoyée ce samedi. Selon les dernières informations de Sky Germany, celle-ci est de l’ordre de 75 millions d’euros, plus 5 millions de bonus, soit un package total de 80M€. Pour autant, Manchester United a clairement fait savoir au RB Leipzig qu’ils étaient toujours dans la course et prêts à agir. La course reste donc ouverte entre Newcastle et Manchester United.