Manchester United remporte la Premier League Summer Series

À défaut de gagner la Premier League ou même de finir dans le haut du classement, Manchester United a remporté la Premier League Summer Series, un tournoi amical de pré-saison organisé aux États-Unis. Après des victoires face à West Ham (2-1) puis Bournemouth (4-1), les Red Devils ne devaient pas perdre leur dernier match pour être sacrés champions. Mission réussie, puisqu’ils ont seulement concédé le nul dimanche soir face à Everton (2-2).

Le capitaine mancunien Bruno Fernandes a ouvert le score sur penalty (18e), après une faute de James Tarkowski sur Amad Diallo. Montrant un bien meilleur visage que lors des deux premières journées, les Toffees ont poussé jusqu’à égaliser, par l’intermédiaire de l’ancien Marseillais Iliman Ndiaye (39e). Profitant d’un passage à vide d’Everton, Mason Mount a décoché une belle frappe enroulée pour permettre à United de reprendre l’avantage (69e). Cela n’aura pas duré, puisque l’équipe de David Moyes a réagi dans la foulée, malgré elle, en égalisant sur un contre-son-camp du jeune défenseur Ayden Heaven (75e), qui a involontairement dévié dans son propre but un dégagement d’Amad Diallo. Cette Premier League Summer Series constitue donc le premier trophée des nouvelles recrues Matheus Cunha et Bryan Mbeumo, tous deux titulaires, et dont les supporters attendent sans doute beaucoup cette saison.