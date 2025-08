Manchester United : le coup de gueule de Bruno Fernandes

Manchester United a achevé sa pré-saison en remportant la Premier League Summer Series, un tournoi amical organisé aux États-Unis. Après deux victoires contre West Ham et Bournemouth, il s’est par contre montré peu convaincant face à Everton (2-2), malgré un bon Mbeumo pour ses débuts avec sa nouvelle équipe. On a quand même aperçu certaines carences, notamment un manque de vitesse dans l’entrejeu et des moments de déconcentration coupables.

La suite après cette publicité

Est-ce que Manchester United possède une équipe capable de rivaliser en haut du classement ? C’est la question qui agite l’Angleterre depuis les recrutements de Cunha et Mbeumo. L’entraîneur Ruben Amorim s’est dit satisfait de son effectif. « Une équipe peut toujours progresser avec plus de joueurs, mais nous avons des joueurs pour rivaliser. Nous devons progresser collectivement et nous avons le potentiel pour progresser avec nos joueurs. Je suis vraiment satisfait de l’équipe », a-t-il déclaré, relayé par Skysports.

La suite après cette publicité

Bruno Fernandes réclame encore des recrues

Mais son avis n’est pas totalement partagé par son capitaine Bruno Fernandes. « Ça s’améliore. Mais ce n’est pas encore au niveau requis », a-t-il tancé. « Je ne veux pas m’en prendre à qui que ce soit, mais le club fait de son mieux compte tenu de la situation financière dont il parle. Mais il était clair que nous avions besoin de plus de concurrence pour les joueurs présents, de plus de qualité pour que chacun se mette en avant et soit dans le onze de départ, et je pense que c’est ce que le club essaie de faire. J’espère que nous pourrons recruter un ou deux joueurs supplémentaires pour nous aider », a-t-il poursuivi.

Capitaine parfois critiqué, parfois abandonné par ses coéquipiers, le milieu portugais ne va pas revivre une saison pénible comme la dernière et met la pression à ses dirigeants. Est-ce que cela aidera à boucler le dossier Benjamin Sesko ? L’attaquant du RB Leipzig est la nouvelle cible des Red Devils, qui doivent faire face à la concurrence de Newcastle.