Monaco : l’entourage d’Ansu Fati clashe le Barça

Prêté par le Barça à l’AS Monaco cet été, Ansu Fati n’a encore participé à aucun des matchs amicaux disputés jusque-là. Une absence qui ne manque pas d’inquiéter certains supporters monégasques, qui se rappellent des nombreuses blessures qu’a déjà subies l’international espagnol (10 sélections, 2 buts), autrefois annoncé comme le successeur d’un certain Lionel Messi.

Toutefois, d’après la Cadena SER, Fati serait en parfaite condition physique, et cette absence des terrains ferait en réalité partie d’un plan bien défini visant à lui faire retrouver son meilleur niveau. Le média espagnol précise également que l’entourage du joueur laisserait entendre que la préparation physique du joueur à Monaco est plus spécifique et mieux adaptée que celle qu’il avait suivie jusqu’à présent au sein du club catalan. Absent du groupe qui affrontera l’Ajax Amsterdam en amical ce dimanche à 13h, Ansu Fati devra attendre le début de la saison pour évoluer sous ses nouvelles couleurs pour la première fois.