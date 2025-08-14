Belgique : Rudi Garcia a mis Jérémy Doku en colère

Ailier de Manchester City, Jérémy Doku a lancé sa propre chaîne YouTube. Dans l’épisode numéro 3, il est revenu sur l’arrivée de Rudi Garcia sur le banc de la Belgique en tant que sélectionneur. Mis sur le banc par le technicien français lors de ses débuts, Jérémy Doku a mal perçu cette décision à l’époque compte tenu de son statut de cadre. Un passage qu’il a parfaitement assumé.

«J’avais l’habitude d’être titulaire, mais lors du premier match sous la direction de Garcia, je n’ai tout simplement pas joué. Je n’ai même pas eu le droit de rentrer alors que nous étions menés. J’étais très en colère à ce sujet, et j’ai beaucoup parlé avec mon ami Dodi (Lukebakio, ndlr). "Pourquoi es-tu si en colère ?" m’a-t-il demandé. "Parce que ce n’est pas normal. Tout le monde m’appelle pour me demander pourquoi je ne joue pas", ai-je répondu. Il m’a ensuite demandé si j’aimais Dieu et si je lui faisais confiance. "Si tu as foi en son plan pour toi, pourquoi te mettrais-tu immédiatement en colère si quelque chose ne se passe pas comme prévu ?" me disait-il. Et cela m’a fait réaliser que j’avais peut-être accordé trop d’importance au football. Ses paroles ont vraiment changé ma façon de penser. Je comprends que je dois être heureux avec tout ce que j’ai», a-t-il déclaré.