Manchester City : Pep Guardiola balance du lourd sur le mercato et le dossier du gardien

Après avoir vécu un calvaire la saison dernière sur le banc de Manchester City, Pep Guardiola repart de l’avant. Pour l’aider à relancer la machine mancunienne, qui s’est délestée de plusieurs éléments tels que Kevin De Bruyne, Kyle Walker ou Jack Grealish, les dirigeants lui ont offert Rayan Cherki, Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reinjders, Sverre Nypan (va être prêté, ndlr), Marcus Bettinelli et James Trafford. Concernant les deux derniers nommés, ils arrivent dans un secteur de jeu où il y a du monde puisque Stefan Ortega, qui est poussé vers la sortie, et Ederson, annoncé à Galatasaray, sont toujours là. Mais la presse turque assure que le Brésilien pousse en coulisses pour rejoindre la formation de Süper Lig, avec laquelle il se serait déjà entendu sur un contrat de 3 ans à 7 M€ par saison.

La suite après cette publicité

Guardiola évoque les cas Ederson et Savinho

Face à la presse avant la première journée de Premier League à Wolverhampton, Guardiola a été invité à s’exprimer au sujet d’Ederson, qui sera forfait ce week-end. «Apparemment, oui…», a-t-il avoué. De quoi relancer les rumeurs sur son avenir. Idem concernant Savinho, pour lequel les Mancuniens ont refusé hier une offre de 70 M€ de la part de Tottenham. «Savinho est blessé, désolé. Je ne m’en souvenais plus. Il s’est blessé à Palerme. Il sera absent quelques semaines (…) Il y a encore trois ou quatre conférences de presse avant la fin du mercato, et avant qu’on me le demande à nouveau : je ne sais pas. Dans ce cas, Tottenham, ou tout autre club, souhaite un joueur qu’il devrait appeler le club. »

La suite après cette publicité

Il poursuit au sujet du joueur, qu’il remplacerait par Rodrygo en cas de vente : «ma seule préoccupation aujourd’hui est que Savinho soit avec nous jusqu’à la fin de la saison, et j’espère pendant de nombreuses années, car il a 21 ans. Avec son potentiel, il a joué beaucoup de minutes, il doit améliorer ses décisions finales, mais c’est un joueur extraordinaire. Sinon, il ne jouerait pas plus de 3 000 minutes. Comme toujours, c’est la volonté du joueur qui prime. Ensuite, il faudra un accord avec le club, et sans accord, le joueur restera ici. S’ils (Ederson et Savinho, ndlr) veulent partir, ils viendront me voir. Je travaille avec eux parce que je suis là. S’ils veulent partir, ils frapperont à ma porte…» Relancé au sujet du gardien, Guardiola a été très clair.

Le portier brésilien ne lui a pas demandé à partir

« Ederson n’est pas venu me voir pour me dire : "Je veux partir" ou "J’ai une offre". Tous les joueurs sont là, ce sont nos joueurs et je travaille avec eux… Personne ne sait ce qui va se passer ! » Concernant l’intérêt des Cityzens pour Gianluigi Donnarumma (PSG), qui serait dans le viseur des Anglais, l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern Munich n’a pas été questionné. En revanche, il a confirmé que des départs sont attendus encore cet été. «Il nous reste encore un peu de travail, mais je pense que c’est pareil pour beaucoup de clubs. C’est difficile, car je les aime tous et je les apprécie tous. Mais ils connaissent la situation : quand les joueurs reviendront, il y en aura quatre ou cinq dans le groupe (en concurrence, ndlr).»

La suite après cette publicité

Certains sont donc déjà partis comme Jack Grealish. «Nous lui souhaitons le meilleur, dans un club traditionnel comme Everton. J’espère qu’il pourra jouer, jouer et encore jouer. Nous avons décidé, tous ensemble, avec lui, que c’était mieux pour lui de prendre du temps de jeu. James McAtee sera le suivant, lui qui va filer à Nottingham Forest. « J’adorerais avoir Macca avec moi, mais c’est pareil. Nous avons trop de joueurs et il veut plus de minutes et il pense que s’il va ailleurs, il l’aura. Et je comprends parfaitement !» Dans les prochains jours, il faut donc s’attendre à du mouvement dans le sens des départs et peut-être dans le sens des arrivées. Affaire à suivre…