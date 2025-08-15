Rennes - OM: les compositions officielles

La Ligue 1 fait son grand retour ce soir ! L’Olympique de Marseille ouvre le bal en affrontant le Stade Rennais sur la pelouse du Roazhon Park, ce vendredi à 20h45. Les Rennais s’organisent en 3-5-2 avec Samba dans les cages. La défense de Rennes est composée de Rouault, Jacquet et Ait Boudlal. Frankowski, Merlin, Rongier, Fofana et Rieder occupent le milieu de terrain. Et enfin, Al-Tamari et Meïté vont animer l’attaque rennaise.

La suite après cette publicité

Les Olympiens s’articulent en 4-2-3-1 avec Rulli aux cages. Egan-Riley, Kondogbia, Balerdi et Murillo sont en défense. Gomes et Hojbjerg occupent l’entrejeu. Greenwood, Rabiot et Rowe vont épauler Gouiri qui est placé en pointe de l’attaque.

Rennes: Samba - Rouault, Jacquet, Ait Boudlal - Frankowski, Merlin, Rongier, Fofana, Rieder - Al-Tamari, Meïté

La suite après cette publicité

Olympique de Marseille: Rulli - Murillo, Balerdi, Kondogbia, Egan-Riley - Gomes, Hojbjerg - Greenwood, Rabiot, Rowe - Gouiri

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+