Brest : le terrible constat d’Éric Roy sur son effectif

À deux jours de la réception de Lille pour la première journée de Ligue 1, Éric Roy n’a pas vraiment fait preuve d’enthousiasme en conférence de presse. L’entraîneur finistérien n’a pas explicitement réclamé de renforts à Brest, mais il a quand même souligné le manque d’expérience de son effectif, parmi lequel seulement 12 joueurs ont déjà connu l’élite. Une pierre dans le jardin de sa direction ? Chacun l’entendra à sa manière. «J’aurais préféré garder mes meilleurs joueurs, notamment Mahdi (Camara, parti à Rennes). Il y en a d’autres qui sont partis et que j’aurais aimé garder, qui étaient là l’année dernière. C’est la réalité économique de notre club», a indiqué le technicien de 57 ans.

«Mais je suis content pour Mahdi. C’est un garçon qui a beaucoup donné au club. Le contrat, c’est aussi important, car quand on a fini sa carrière, il n’y a personne qui prend soin de nous. C’est aussi important de bien gagner sa vie. Je pense qu’il gagnera beaucoup mieux sa vie au Stade Rennais que chez nous (…) J’ai fait le point tout à l’heure. J’ai 12 joueurs qui ont joué en Ligue 1. Ça ne sert à rien d’en dire plus. Pour tous les autres qui sont dans l’effectif, ce sont soit des jeunes, soit des garçons qui n’ont pas encore joué en Ligue 1. Ce n’est pas avec 12 joueurs qui ont l’expérience Ligue 1 que tu fais une saison. Un appel aux renforts ? Je ne demande rien du tout, c’est un constat.»

