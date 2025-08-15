La banderole cinglante des fans rennais pour Valentin Rongier avant Rennes-OM

Ce soir, le Stade Rennais donne le coup d’envoi de la première journée de Ligue 1 avec un choc face à l’Olympique de Marseille. Un match pour lequel le club breton pourra compter sur sa recrue estivale, Valentin Rongier. Un nouvel élément au passé nantais que les fans rennais ont chaudement accueilli au Roazhon Park.

« Faire une Rongier : jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne ». Le message (acide) est passé. Reste à savoir comment le milieu de terrain y répondra sur le terrain. D’autant qu’il a été promu capitaine des Rouge et Noir par Habib Beye.