Le Barça en panique pour Marcus Rashford, la reprise des championnats enflamme l’Europe

Priorité Rashford

Le Barça s’active pour inscrire ses recrues. Le temps presse et la limite va bientôt être atteinte, comme l’explique Sport. Le FC Barcelone joue demain contre Majorque et plusieurs recrues ne sont toujours pas inscrites. L’absence longue durée de Marc-André ter Stegen par LaLiga, a permis au club catalan d’inscrire Joan Garcia, mais ce n’est pas le cas pour Rashford, considéré désormais comme dossier prioritaire comme le relaye Mundo Deportivo. Le temps presse pour le Barça qui a jusqu’au 31 août, sinon l’attaquant ne pourra pas participer à la première moitié de saison. En solution d’ultime recours, L’Equipe rapporte que la direction catalane pourrait mettre en jeu leur fortune personnelle afin d’assurer une garantie bancaire de 7 millions d’euros.

C’est la reprise du football !

La Ligue 1 fait son «grand retour» comme le placarde L’Equipe dans son édition du jour ! Le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille ouvrent le bal avec un joli choc en perspective. Avec son mercato ambitieux, le club phocéen aura pour ambition de frapper d’entrée en envoyant un message à la concurrence. Pour La Provence, «la saison de tous les espoirs démarre ce soir». En Angleterre, c’est aussi jour de rentrée ! Liverpool remet sa couronne en jeu comme le placarde le Daily Star sur sa Une. En tant que champion d’Angleterre, les Reds reçoivent Bournemouth à Anfield pour le coup d’envoi de la nouvelle saison. En Espagne, la Liga reprend aussi ce soir, une nouvelle qui réjouit le journal Marca.

Manchester City dit au revoir à deux anciens

Manchester City passe en mode dégraissage. Comme le relaye The Times, une vente à 35 M€ a été bouclée. James McAtee va quitter le club après 12 années. L’international espoir anglais va rejoindre Nottingham Forrest. En revanche, City a refusé une offre de 70 M€ pour Savinho comme le rapporte Globo. Tottenham compte revenir à la charge pour le Brésilien, mais il faudra se montrer beaucoup plus convaincant car Pep Guardiola adore le joueur. Dans le sens des arrivées, le club mancunien compte faire de la place à Donnarumma. Alors qu’Ederson devait rester, Fotomac assure ce vendredi que Galatasaray accélère pour s’offrir le portier brésilien. Ce dernier a déjà accepté un contrat de trois ans et un salaire annuel de 7 M€. Son transfert va rapporter 10 M€.