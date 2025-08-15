Menu Rechercher
Rennes - OM : Habib Beye écarte Mikayil Faye pour une drôle de raison

Mikayil Faye sous les couleurs du Stade Rennais. @Maxppp

La Ligue 1 reprend ses droits ce soir, mais a priori, pas pour Mikayil Faye. Le défenseur sénégalais du Stade Rennais ne devrait pas participer à la première rencontre de la saison des Bretons face à l’OM. Selon le journaliste François Rauzy d’Ici Armorique, Habib Beye a en effet pris la décision d’écarter son jeune compatriote.

François Rauzy
INFO : Mikayil Faye finalement hors groupe. Le défenseur est arrivé en retard ce matin au rassemblement et a été prié de quitter l’hôtel après avoir rejoint l’équipe par ses propres moyens ce midi. Il ne devrait donc pas jouer ce soir face a l’OM. #SRFC
Stade Rennais F.C.
Le groupe retenu pour la première journée de @Ligue1 📋

#SRFCOM
Voir sur X

L’ancien défenseur du Barça serait arrivé en retard ce matin au rassemblement de l’équipe. Un retard qui n’aurait pas plu à son entraîneur, puisqu’il aurait été prié de quitter l’hôtel après avoir rejoint ses coéquipiers par ses propres moyens ce midi. S’il était indiqué présent dans le groupe dévoilé par le Stade Rennais en fin de matinée, et même annoncé titulaire, il ne devrait donc finalement pas en faire partie.

