Rennes - OM : Habib Beye écarte Mikayil Faye pour une drôle de raison

La Ligue 1 reprend ses droits ce soir, mais a priori, pas pour Mikayil Faye. Le défenseur sénégalais du Stade Rennais ne devrait pas participer à la première rencontre de la saison des Bretons face à l’OM. Selon le journaliste François Rauzy d’Ici Armorique, Habib Beye a en effet pris la décision d’écarter son jeune compatriote.

La suite après cette publicité

L’ancien défenseur du Barça serait arrivé en retard ce matin au rassemblement de l’équipe. Un retard qui n’aurait pas plu à son entraîneur, puisqu’il aurait été prié de quitter l’hôtel après avoir rejoint ses coéquipiers par ses propres moyens ce midi. S’il était indiqué présent dans le groupe dévoilé par le Stade Rennais en fin de matinée, et même annoncé titulaire, il ne devrait donc finalement pas en faire partie.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+