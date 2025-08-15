Stade Rennais - OM : les compositions probables

C’est reparti pour une nouvelle saison de Ligue 1. Ce soir, le Stade Rennais et l’OM inaugurent l’exercice 2025/2026 au Roazhon Park (20h45) pour un premier choc entre deux équipes qui postulent aux places européennes en fin de saison. Les Bretons auront à cœur de redresser leur situation en championnat après deux dernières saisons ratées et marquées par une certaine instabilité dans l’effectif. Habib Beye doit remettre de l’ordre et repartir sur des bases plus saines face à des Phocéens, qui tenteront de faire au moins aussi bien que la saison passée. L’ambitieux mercato laisse de belles promesses.

Mais seul le terrain peut valider ces choix-là. Les Bretiliens ne sont pas encore tout à fait au point, surtout avec le départ d’Arnaud Kalimuendo qui se profile vers l’Angleterre. L’attaquant aux 17 buts lors de l’exercice précédent ne sera même pas sur la feuille de match. C’est au duo organisé autour d’Al-Tamari et du jeune Meïté que reviendront les responsabilités offensives rennaises, en attendant la fin du mercato et un possible renfort. Les deux hommes seront soutenus par Fofana et Rongier au milieu, ce dernier retrouvant ses anciens partenaires trois semaines après son départ.

Rennes un peu dans le flou, l’OM sûr de ses forces

Dans un registre plus défensif, le jeune Cissé, très en vue lors de l’Euro Espoirs est attendu pour compléter le trio de l’entrejeu. Beye prépare une défense à 5 éléments avec les nouvelles recrues Frankowski et Merlin, lui aussi ancien Marseillais, sur les ailes et une base axiale composée de Rouault, Jacquet et Faye, Brassier étant blessé, pour protéger Samba le capitaine. L’OM est prévenu mais, plus avancé dans sa préparation et son mercato; se présente avec davantage de certitudes. On retrouvera ce soir peu ou prou la même arrière garde que l’an passé.

Rulli sera titulaire dans le but derrière une défense où Murillo et Garcia prendront places sur les côtés. En l’absence de Medina, suspendu, Balerdi sera associé à Egan-Riley, renfort arrivé tout droit de Championship, qui connaîtra sa première officielle. Höjbjerg formera le double pivot avec Gomes, ancien Lillois, lui aussi fraîchement débarqué, pour permettre à Roberto De Zerbi d’aligner Rabiot un cran plus haut. Paixao n’étant pas encore disponible, Rowe débutera à gauche et Greenwood à droite pour épauler Gouiri, sans doute préféré à Aubameyang.

