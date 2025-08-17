Menu Rechercher
L’ancien Monégasque Jordan Semedo est courtisé

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
Varela @Maxppp

Formé à Monaco, qu’il avait quitté libre de tout contrat il y a un an, Jordan Semedo pourrait trouver un point de chute. Selon nos informations, le latéral gauche de 22 ans formé aux côtés de Maghnes Akliouche est pisté par le CSKA Sofia en Bulgarie, mais aussi l’Anzhi Makhachkala (Russie), le FK Orenburg (Russie) ainsi que plusieurs formations turques.

Après une belle saison avec le Slavia Sovia (21 matchs de championnat, 2 buts, 1 passe décisive), l’international capverdien (il était international français en jeune) pourrait permettre à son club de faire une plus-value. La formation bulgare espère récupérer environ 400 000 euros sur son joueur arrivé pour 0 il y a un an.

