Paris FC : Kevin Trapp absent du groupe de Francfort et déchu de son brassard de capitaine

Kevin Trapp @Maxppp

L’arrivée de Kevin Trapp au Paris FC semble imminente. Comme annoncé par Le Parisien ces derniers jours, le portier allemand s’est mis d’accord avec le promu français pour un contrat de 3 ans, soit jusqu’en 2028. Ce dimanche, Trapp n’est d’ailleurs pas présent dans le groupe de Francfort pour affronter Engers (D5) en 32es de finale de la Coupe d’Allemagne.

Dans un communiqué publié dans la matinée, Francfort a expliqué cette décision par des discussions actuellement menées par le joueur avec un autre club. La formation allemande a également annoncé la nomination d’un nouveau capitaine : «l’entraîneur Dino Toppmöller a nommé Robin Koch nouveau capitaine de l’Eintracht Francfort. Le défenseur expérimenté succède au gardien Kevin Trapp», peut-on lire. « Kevin Trapp est en pourparlers avec un autre club et est donc absent de l’effectif d’aujourd’hui » , a ensuite ajouté le club vers 13h00.

