Le Paris FC inquiète tout le monde après ses débuts ratés en Ligue 1

Le coup de gueule de Maxime Lopez en dit long. Pour son premier match en Ligue 1 depuis 46 ans, l’autre club de la capitale a manqué son entrée en lice et s’est incliné 1-0 contre Angers. Face à des Angevins réduits à 10 pendant plus d’une demi-heure suite à l’expulsion de Mouton, Paris n’a pas réussi à faire trembler son rival, qui s’est imposé grâce à un but rapide d’Estéban Lepaul (9e). Une première sortie décevante et qui a inquiété les suiveurs du club parisien pour le reste de la saison.

Un collectif pas encore au point

«En Ligue 1, il n’y a pas le temps. Je pense qu’il y avait un peu de pression pour certains, on a manqué un peu de tout en première mi-temps. Si on ne prend pas ce but un peu bête, le 0-0 à la mi-temps, il est logique. Il faut que certains joueurs prennent la mesure du truc. Ça va vite, il ne faut jamais sous-estimer les équipes», expliquait Maxime Lopez, agacé après la rencontre. Car la première période a été fatale aux Franciliens, complètement dépassés par le SCO d’Angers, qui ne montrait pourtant pas grand-chose de dangereux.

«J’ai trouvé les joueurs fébriles, timorés, et pas très justes d’un point de vue technique. Il n’y avait pas de rythme. On est frustrés, car on prend un but bête, même si on était amorphes, endormis les premières minutes. Voilà, c’est la Ligue 1 et il faut vite en prendre la mesure», rejoint l’entraîneur du PFC, Stéphane Gilli. Cela avait pourtant été mieux en seconde période, après la supériorité numérique, mais la prestation collective d’une formation très similaire à celle qui évoluait en Ligue 2 l’an dernier, n’a pas suffi.

Des recrues sont attendues à Paris

Privé d’Otavio (blessé), de Thibault de Smet (suspendu) et de Willem Geubbels, pas encore qualifié, seul Moses Simon était présent et a été trop timide pour ses débuts en L1 avec son nouveau club. Et le niveau individuel de certains, notamment dans le secteur défensif, a été bien en deçà de ce qu’avaient montré les Parisiens durant la pré-saison. Même chose en attaque, puisque trop d’occasions manquées ont empêché le club de revenir lors du dernier quart d’heure, où le PFC avait un gros temps fort. L’arrivée de Geubbels est la bienvenue, mais pas que…

«On est conscients qu’il nous faut encore du monde. Le club, les dirigeants y travaillent et jusqu’ici, ce qu’on a fait est cohérent. On sait exactement ce dont on a besoin. On ne veut pas se tromper sur les recrues, notamment dans l’état d’esprit», expliquait Gilli, devant la presse. Car à moins de deux semaines de la clôture du mercato, le PFC n’est pas encore prêt pour tenir son rôle d’outsider. Mais il faudra déjà montrer un autre visage pour le premier gros test de la saison, au Vélodrome, contre Marseille, dès samedi (17 heures).