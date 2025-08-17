Ligue 1 : le Paris FC rate ses débuts à Angers, Strasbourg s’offre le derby face à Metz, Auxerre vient à bout de Lorient

Après le match nul spectaculaire entre Brest et Lille (3-3), la première journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche avec trois rencontres programmées à 17h15. Pour son retour en Ligue 1, le Paris FC défiait Angers à Raymond-Kopa. Fort d’un mercato ambitieux (Otavio, De Smet, Geubbels, Moses Simon), le club francilien espérait empocher les trois points pour ses débuts. Malheuresement pour les hommes de Stéphane Gilli, le SCO frappait d’entrée de jeu. Après une première frappe de Krasso, Chergui sauvait le PFC en repoussant la frappe de Chérif sur sa ligne. Dans la foulée, Lepaul profitait d’une terrible erreur de Kolodziejczak pour filer au but et ajuster Nkambadio (1-0, 9e).

Le Paris FC déçoit déjà

Surpris mais loin d’être résigné, le Paris FC reprenait le contrôle du jeu et passait tout proche de l’égalisation. Décalé à l’entrée de la surface, Kebbal armait une sublime frappe du gauche mais Koffi se déployait pour repousser la tentative de l’Algérien (22e). Malgré une nouvelle occasion de Kebbal (45+4e), les coéquipiers de Maxime Lopez ne trouvaient pas la solution et rentraient tête basse à la pause. Au retour des vestiaires, le rythme retombait largement avant un nouveau tournant… En retard face à Kolodziejczak, Mouton commettait l’irréparable et laissait ses partenaires à dix (57e). En supériorité numérique, les visiteurs poussaient alors pour revenir au score. En vain. Malgré une grosse pression exercée en fin de match, le Paris FC chutait une première fois cette saison (0-1).

Dans les autres rencontres de cette après-midi, Strasbourg se déplaçait sur la pelouse de Saint-Symphorien pour y défier l’autre promu : le FC Metz. Avec ses nouvelles recrues (Lucas Högsberg, Joaquín Panichelli, Mike Penders…), le club strasbourgeois ne tardaient pas à imposer son rythme et Lemarechal s’illustrait une première fois. Sans réussite (10e). Dominés, les Grenats s’enhardissaient progressivement et se procuraient une première occasion mais Madjo ne cadrait pas sa tête (14e). En difficulté sur le plan collectif, le RCSA peinait à se montrer dangereux et Metz en profitait. Lancé en profondeur, Kouao se jouait de Barco à deux reprises mais sa frappe manquait encore de précision (29e). Sur un centre de Tsitaichvili, Sabaly butait lui sur Penders (33e). Accroché à la pause, Strasbourg revenait avec de bonnes intentions offensives.

Strasbourg arrache la victoire, Auxerre s’en sort

Sur coup franc, Lemarechal prenait sa chance mais sa tentative enroulée flirtait avec le poteau messin (49e). Très discret pendant plus d’une heure de jeu, Emegha apportait lui aussi sa pierre à l’édifice mais sa tête était repoussée par Sané sur sa ligne (64e). De plus en plus pressant, le RCSA lançait Nanasi et Paez et le tableau d’affichage allait enfin évoluer. Sur un centre en retrait de Bakwa, Panichelli surgissait pour ouvrir le score de la tête (0-1, 85e) et offrir trois précieux points aux Alsaciens. Enfin, au Stade de l’Abbé-Deschamps, Auxerre accueillait Lorient. Après des premières minutes équilibrées, les Merlus se signalaient une première fois sur le but de l’AJA. Lancé par Bamba, Tosin s’échappait en plein coeur de la défense mais son ballon piqué fuyait le cadre de Leon (25e). Dominateurs au fil des minutes, les Lorientais manquaient cependant d’inspiration aux abords de la surface auxerroise.

Dos à dos après 45 minutes, les deux formations allaient finalement se départager sur un éclair signé Sinayoko. Trouvé dos au but, le numéro 10 se retournait et envoyait un missile dans la lucarne de Kamara (1-0, 53e). Libéré par ce but, Auxerre passait même tout proche du break dans la foulée mais Casimir butait sur le portier lorientais (54e). Multipliant les occasions franches, l’AJA pensait enfin faire le break après une main d’Abergel dans sa propre surface mais l’ancien Havrais Casimir envoyait son tir sur la barre transversale de Kamara (69e). Toujours en vie, le FCL repartait à l’attaque. Seul face au but, Soumano tombait toutefois sur un Leon impérial (73e). Concentré, le gardien auxerrois brillait encore en repoussant la tête piquée de Soumano (81e). Deux arrêts déterminants permettant à l’AJA de conserver les trois points de la victoire (1-0). Au classement, Strasbourg est 2e. Auxerre grimpe à la 5e place, juste devant Angers.

Tous les matches de 17h15

Auxerre 1-0 Lorient : Sinayoko (53e)

Angers 1-0 Paris FC : Lepaul (9e)

Metz 0-1 Strasbourg : Panichelli (85e)