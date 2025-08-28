Le Paris FC relance la piste Hamari Traoré

Le Paris FC continue d’accélérer sur le mercato à quelques jours de sa clôture. Le club francilien a conscience qu’il doit enregistrer l’arrivée de plusieurs renforts d’expérience pour faire mieux que jouer le maintien. Et cela passera notamment par l’arrivée d’un latéral droit, priorité du club depuis plusieurs semaines. Dans ce sens, la piste Hamari Traoré avait été explorée il y a quelques semaines.

Selon nos informations, après des négociations à l’arrêt complet, le Paris FC a décidé de revenir à la charge. La direction parisienne va tenter de conclure le dossier avant la fin du mercato. Reste à savoir si cela aboutira.