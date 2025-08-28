Menu Rechercher
Le Paris FC relance la piste Hamari Traoré

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane - Dahbia Hattabi
Hamari Traore avec la Real Sociedad @Maxppp

Le Paris FC continue d’accélérer sur le mercato à quelques jours de sa clôture. Le club francilien a conscience qu’il doit enregistrer l’arrivée de plusieurs renforts d’expérience pour faire mieux que jouer le maintien. Et cela passera notamment par l’arrivée d’un latéral droit, priorité du club depuis plusieurs semaines. Dans ce sens, la piste Hamari Traoré avait été explorée il y a quelques semaines.

Selon nos informations, après des négociations à l’arrêt complet, le Paris FC a décidé de revenir à la charge. La direction parisienne va tenter de conclure le dossier avant la fin du mercato. Reste à savoir si cela aboutira.

