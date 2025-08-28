Ligue 1
Dimitri Colau va quitter le PFC pour West Ham
Pendant que le Paris FC tente de se renforcer en cette fin de mercato (le club vient d’annoncer le transfert de Pierre Lees-Melou), il perd également certains de ses espoirs. C’est le cas avec Dimitri Colau (19 ans). D’après nos informations, le latéral droit (ou défenseur central) va s’engager avec West Ham, où il évoluera dans un premier temps avec la réserve.
Il signera un contrat de 4 ans avec le club anglais, plus une année en option. Il est attendu ce samedi à Londres pour passer sa visite médicale. Le joueur, à qui il restait deux années au PFC, n’a plus joué en équipe première depuis deux saisons. Il était apparu à 5 reprises toutes compétitions confondues.
