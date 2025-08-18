Les supporters du Paris FC autorisés au Vélodrome pour le match contre l’OM
Après sa défaite sur la pelouse d’Angers lors de la première journée de Ligue 1 (1-0), le Paris FC affrontera l’Olympique de Marseille à l’extérieur, samedi après-midi. D’après des informations de RMC Sport, les supporters du PFC ont été autorisés à se rendre au Vélodrome pour assister à la rencontre, dans le cadre d’un déplacement très encadré. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a précisé la mise en place d’un dispositif spécifique et la présence de forces de l’ordre en nombre.
Toujours selon la même source, environ 100 supporters du PFC devraient se rendre à Marseille. Il s’agira de fans abonnés au club parisien et connus de la direction. Aucun nombre maximal de supporters n’a été fixé, et l’affluence dans le parcage visiteurs du Vélodrome s’annonce raisonnable. Les autorités pourraient publier un arrêté autorisant ce déplacement uniquement dans le cadre du dispositif prévu. Une manière d’interdire les déplacements individuels ainsi que les signes distinctifs de soutien au Paris FC en dehors du cadre officiel.
Ligue 1 : le Paris FC rate ses débuts à Angers, Strasbourg s’offre le derby face à Metz, Auxerre vient à bout de Lorient
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer