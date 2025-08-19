Côme concurrence Brest pour Noel Törnqvist

Étonnant leader du championnat suédois, le club de Mjällby peut récompenser son gardien Noel Törnqvist (23 ans) qui réalise une saison XXL. Si bien que ce dernier dispose d’une jolie cote en Europe. Ainsi, selon nos informations, le Stade Brestois est en négociations avancées avec le joueur, mais ce n’est pas tout puisque Côme est dans la danse.

La suite après cette publicité

Le club italien coaché par Cesc Fabregas tente ainsi de faire échouer l’opération pour remporter la mise. Côme aimerait apporter un concurrent à son actuel numéro un Jean Butez. De son côté, Brest aimerait avoir un gardien capable de jouer la concurrence avec Radoslaw Majecki arrivé en prêt de l’AS Monaco.