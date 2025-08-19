Menu Rechercher
Côme concurrence Brest pour Noel Törnqvist

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
Étonnant leader du championnat suédois, le club de Mjällby peut récompenser son gardien Noel Törnqvist (23 ans) qui réalise une saison XXL. Si bien que ce dernier dispose d’une jolie cote en Europe. Ainsi, selon nos informations, le Stade Brestois est en négociations avancées avec le joueur, mais ce n’est pas tout puisque Côme est dans la danse.

🚨EXCL: ⚫️🇸🇪 #Allsvenskan |

❗️ Como a formulé une offre à Mjällby AIF pour Noel Törnqvist

✍️ Le gardien suédois est en négociation avancée avec Brest mais Como veut Hijack the deal
Le club italien coaché par Cesc Fabregas tente ainsi de faire échouer l’opération pour remporter la mise. Côme aimerait apporter un concurrent à son actuel numéro un Jean Butez. De son côté, Brest aimerait avoir un gardien capable de jouer la concurrence avec Radoslaw Majecki arrivé en prêt de l’AS Monaco.

