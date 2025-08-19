Manchester City a fixé le prix de Manuel Akanji

Sur le départ de Manchester City, le défenseur central suisse n’est pas encore parti, mais conserve une forte cote du côté du club turc de Galatasaray. En effet, la formation stambouliote a envoyé une première offre verbale de 15 millions de livres sterling, soit environ 17,4 millions d’euros.

Selon nos informations, Manchester City réclamerait environ 18 millions de livres sterling, soit environ 20,8 millions d’euros pour le joueur arrivé à l’été 2022 du Borussia Dortmund. Des discussions sont prévues ce mercredi entre le défenseur central suisse de 30 ans et la direction mancunienne.