Exclu FM Premier League

Manchester City a fixé le prix de Manuel Akanji

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Akanji @Maxppp

Sur le départ de Manchester City, le défenseur central suisse n’est pas encore parti, mais conserve une forte cote du côté du club turc de Galatasaray. En effet, la formation stambouliote a envoyé une première offre verbale de 15 millions de livres sterling, soit environ 17,4 millions d’euros.

Santi Aouna
🚨EXCL: 💙🇨🇭 #PL |

❗️ Manchester City want £18M for Manuel Akanji

💰 Talks underway with Galatasaray who senr a VERBAL offer of £15m

➡️ Discussions scheduled tomorrow with Akanji's agent and Galatasaray

Voir sur X

Selon nos informations, Manchester City réclamerait environ 18 millions de livres sterling, soit environ 20,8 millions d’euros pour le joueur arrivé à l’été 2022 du Borussia Dortmund. Des discussions sont prévues ce mercredi entre le défenseur central suisse de 30 ans et la direction mancunienne.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Premier League
Süper Lig
Galatasaray
Man City
Manuel Akanji

