Premier League
Premier League : Morgan Rogers meilleur jeune joueur de l’année
1 min.
@Maxppp
Jolie récompense pour Morgan Rogers (23 ans), le milieu offensif d’Aston Villa. Homme fort des Villans dont il est devenu le dépositaire du jeu, le natif d’Halesowen sort d’une saison canon avec 14 buts et 16 passes décisives en 54 rencontres.
La suite après cette publicité
Aston Villa @AVFCOfficial – 20:45 Voir sur X
Brillant aussi bien en Ligue des Champions qu’en Premier League, le jeune anglais vient d’être récompensé meilleur jeune de la dernière saison de Premier League par le vote des membres du syndicat des joueurs de Premier League.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer