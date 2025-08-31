Le communiqué fort de Yoane Wissa contre Brentford

Après l’annonce de l’arrivée de Nick Woltemade en provenance de Stuttgart pour la somme astronomique de 90 millions d’euros, Newcastle souhaite encore s’offrir un deuxième attaquant, et Yoane Wissa (28 ans) est leur priorité absolue depuis plus d’un mois. Problème : Brentford ne semble toujours pas enclin à lâcher son joueur, à qui il ne reste pourtant qu’un an de contrat avec les Bees. Coincé, l’ancien Lorientais a tenu à expliquer sa situation dans un long message publié sur ses réseaux sociaux. Il y accuse notamment le club londonien de faire obstacle à sa décision, malgré la promesse de le laisser partir en cas d’offre satisfaisante.

«J’ai gardé le silence pendant une grande partie de l’été, mais à quelques heures de la fin du mercato, je ressens le besoin de dire clairement que je souhaite quitter Brentford. Je pense que le club fait obstacle de manière injustifiée, malgré plusieurs offres raisonnables reçues tout au long de l’été. (…) Plus tôt cet été, j’ai eu des discussions ouvertes avec la direction du club, y compris certains directeurs et le nouvel entraîneur. J’ai clairement exprimé mon intention d’explorer un nouveau défi. Au cours de ces échanges, il m’a été confirmé, à moi et à mes représentants, que le club ne me retiendrait pas si une offre raisonnable était formulée. Cela a également été confirmé par écrit. Sur la base de cet engagement, j’ai cherché un nouveau club, en tenant Brentford informé en toute transparence à chaque étape. J’ai reçu une offre formelle d’un autre club de Premier League et j’ai communiqué mon souhait de le rejoindre. D’après toutes mes discussions avec Brentford, je croyais qu’il y avait un accord mutuel pour se séparer. Or, à l’approche de la fin du mercato, le club a brusquement changé de position, en contradiction avec ce qui avait été convenu. Je me retrouve ainsi dans une position difficile et frustrante. La promesse de me laisser partir cet été n’a pas été tenue. Cela me peine de devoir l’écrire, et pourtant je continue de respecter profondément le club et ses supporters», peut-on notamment lire dans le communiqué de Yoane Wissa.