AC Milan : négociations avancées pour une résiliation avec Divock Origi

Selon nos informations, Divock Origi, qui évolue au sein de l’équipe Milano Futuro depuis juillet 2024, est engagé dans des négociations avancées avec l’AC Milan en vue d’une résiliation à l’amiable de son contrat, actuellement valable jusqu’en juin 2026. Le joueur a disputé la saison 2024-2025 avec un temps de jeu limité : 599 minutes en 17 matchs, 0 but et 1 passe décisive. Une issue favorable permettrait à Origi de se retrouver sur le marché des transferts dès cet automne.

La suite après cette publicité

Toujours selon nos informations, plusieurs clubs surveillent de près la situation depuis plusieurs moiset se tiennent prêts à bondir. Des intérêts existent au Moyen-Orient (Qatar, Iran, Arabie saoudite), mais aussi en Grèce, Russie, Serbie et en Serie B italienne. L’attaquant belge s’est entraîné tout l’été pour rester en forme afin de se préparer un nouveau challenge loin des Rossoneri. À noter qu’en cas de rupture anticipée, Origi serait considéré comme joueur libre, ce qui lui offrirait la possibilité de signer en dehors des périodes officielles de mercato, même après le 1er septembre.