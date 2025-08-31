Menu Rechercher
Ça avance pour Odsonne Édouard à Lens

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
Odsonne Edouard en action en Premier League avec Crystal Palace @Maxppp

L’AJ Auxerre a contraint le RC Lens à revoir sa copie. Après le coup de théâtre du dossier Lassine Sinayoko, qui semblait pourtant promis au club artésien, les dirigeants lensois s’efforcent de boucler une nouvelle arrivée en attaque avant demain soir 20h. Selon nos informations, la piste Odsonne Édouard a pris de l’ampleur ces dernières heures.

Les discussions avancent dans le bon sens entre Lens et l’attaquant de 27 ans, mais aussi avec Crystal Palace. Blessé toute la saison dernière, Édouard est dans le besoin de se relancer. Il avait été proche de rejoindre l’OGC Nice plus tôt dans le mercato, mais pour des raisons conjoncturelles, le deal n’avait pas pu se concrétiser.

