Nigeria : William Troost-Ekong annonce la fin de la grève des joueurs !

Le calme est revenu dans le camp nigérian à Rabat. Après une journée de mardi marquée par un boycott de l’entraînement pour cause de primes impayées, la situation a été officiellement résolue ce mercredi. Le capitaine des Super Eagles, William Troost-Ekong, a annoncé sur X (anciennement Twitter) que tous les différents financiers avaient été réglés et que l’équipe pouvait désormais se concentrer pleinement sur son objectif à savoir décrocher la qualification pour la Coupe du monde 2026.

La suite après cette publicité

Dans un message publié sur son compte officiel, le défenseur a confirmé la fin de la crise : « Problème RÉSOLU. Les paiements en attente ont été réglés. L’équipe est UNIE et concentrée, comme toujours, sur la mission de représenter le Nigeria du mieux possible lors des prochains matchs». Une déclaration qui vise à apaiser les tensions et à recentrer le groupe avant la demi-finale des barrages face au Gabon, prévue jeudi à Rabat.