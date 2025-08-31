Stuttgart s’offre Badredine Bouanani !

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, Badredine Bouanani s’est engagé avec le VfB Stuttgart ce dimanche. «Badredine Bouanani porte désormais le maillot à bande rouge sur la poitrine ! L’ailier français quitte l’OGC Nice pour le VfB Stuttgart et a signé un contrat jusqu’en 2030», précise le communiqué de la formation allemande.

Après une préparation estivale réussie, le jeune international algérien (5 sélections) - qui s’est imposé comme un élément clé du onze de départ aux yeux de Franck Haise - va donc poursuivre sa progression en Bundesliga. Un très joli coup réalisé par le VfB.