Stuttgart s’offre Badredine Bouanani !

Par Josué Cassé
1 min.
Badredine Bouanani (à droite) au duel avec Aihen Munoz @Maxppp

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, Badredine Bouanani s’est engagé avec le VfB Stuttgart ce dimanche. «Badredine Bouanani porte désormais le maillot à bande rouge sur la poitrine ! L’ailier français quitte l’OGC Nice pour le VfB Stuttgart et a signé un contrat jusqu’en 2030», précise le communiqué de la formation allemande.

VfB Stuttgart
Bonjour, Bad! 😍

Badredine #Bouanani trägt ab sofort das Trikot mit dem roten Brustring! Der französische Flügelspieler wechselt vom OGC Nizza zum VfB Stuttgart und unterschreibt einen Vertrag bis 2030!

Hier geht's zur Meldung:

#VfB | #Bouanani2023
Voir sur X

Après une préparation estivale réussie, le jeune international algérien (5 sélections) - qui s’est imposé comme un élément clé du onze de départ aux yeux de Franck Haise - va donc poursuivre sa progression en Bundesliga. Un très joli coup réalisé par le VfB.

