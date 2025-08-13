Kevin Trapp est tout proche du Paris FC !

Le Paris FC a déjà fait très fort depuis le début du mercato. Il a déjà attiré dans ses filets Otavio (17 M€ depuis Porto), Nhoa Sangui (9,5 M€ depuis Reims), Moses Simon (7 M€ de Nantes) et Thibault De Smet (1,5 M€ en provenance de Reims) pour environ 35 M€. C’est loin d’être terminé, car nous vous évoquions les pistes menant à Hamari Traoré mais aussi à Amadou Haidaira du RB Leipzig et à Matthis Abline dont les offres ont jusque-là été repoussées par le FC Nantes. Vous l’aurez compris, le mercato parisien réserve encore des surprises.

Le club de la capitale n’est pas un promu comme les autres. Le rachat par la famille Arnault (la holding familiale Agache Sports est devenue propriétaire à 52 %), supplée par l’expertise et les moyens de Red Bull (11 % des parts) donne des ambitions certaines et c’est sans doute plus qu’un maintien en Ligue 1 que les Franciliens tenteront d’assurer cette saison. Le PFC n’hésite pas à aller taper à la porte du FC Barcelone pour connaître la situation d’Hector Fort par exemple. C’est un cas parmi d’autres.

Les discussions s’intensifient entre Trapp et le PFC

D’après les dernières informations du Parisien, le club de Stéphane Gilli est bien parti pour faire plus fort encore. Depuis plusieurs semaines, des discussions ont lieu avec Kevin Trapp pour le faire venir au club. Les échanges se sont même intensifiés ces derniers jours et avancent dans le bon sens. Le gardien allemand, aujourd’hui âgé de 35 ans, a encore une année de contrat à l’Eintracht Francfort où il était revenu en 2018, d’abord sous forme de prêt avant d’être définitivement recruté pour 7 M€… du PSG.

Il s’agirait là d’un retour au premier plan pour celui qui garda les cages rouge et bleu pendant trois saisons avec plus ou moins de succès. Sa venue, souhaitée par Laurent Blanc à l’époque, avait suscité pas mal d’interrogations alors que Salvatore Sirigu donnait satisfaction. Coupable d’erreurs, il avait fini par voir Alphonse Areola lui passer devant. Si l’affaire venait à se conclure, il reviendra à Paris, une ville qu’il adore, par le club d’en face et occuperait un rôle de numéro un bis, en concurrence avec Obed Nkambadio, gardien de l’équipe de France Espoirs et très prometteur mais encore tendre.