Al-Nassr se moque et détruit Karim Benzema

Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp

Plus tôt dans l’après-midi, Al-Nassr s’est défait d’Al-Ittihad (2-1) en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite. Qualifié pour la finale, le club de Cristiano Ronaldo a réglé ses comptes avec Karim Benzema. Pour rappel, l’ancien Merengue avait déclaré que le meilleur joueur (lui) allait gagner ce mardi. Des propos qui n’ont visiblement pas fait plaisir à Al-Nassr.

نادي النصر السعودي
عرف النجومية تحت ظِلاله 🐐
فظَن اليوم أنه سيكون الأفضل !؟
«Il a connu la célébrité sous son ombre. Alors il pensait qu’aujourd’hui serait le meilleur !?», a posté le club saoudien sur son compte officiel X. Un message plus que viril à l’encontre du buteur français d’Al-Ittihad.

